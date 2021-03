Napoli – Crotone, dove vederla in Tv e le piattaforme Streaming

Sabato pomeriggio alle ore 15:00 torna in campo il Napoli. Ecco dove vederla in Tv e Streaming

Sabato alle ore 15:00 torna in campo il Napoli. Ospiterà il Crotone di Serse Cosmi allo Stadio Diego Armando Maradona.

La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, il canale di riferimento sarà 253 di Sky Sport. Il match sarà visibile anche attraverso la diretta streaming su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso l’applicazione di Sky Go e Now Tv.

