D’Angelo su Napoli-Inter: “Gli azzurri sono stati penalizzati”

Tommaso D’Angelo ha parlato della sfida tra Napoli ed Inter nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio”.

Tommaso D’Angelo, Direttore di Cronache d Salerno, è intervenuto ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio” ed ha commentato la gara tra Napoli ed Inter.

Ecco quanto dichiarato in merito alla sfida:

“Mazzarri adesso deve affrontare una Juventus brutta ma agguerrita. Il 3-0 contro l’Inter, in qualche modo, inganna se si è vista la partita. Il Napoli ha giocato la sua partita ed è stato penalizzato. Devo dire però che parlare a fine partita dovesse toccare a De Laurentiis che è bravo a fare show, ma quando serve non c’è. Meluso ha alzato la voce ma non se n’è accorto nessuno. Serviva un intervento roboante.”

