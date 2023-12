Osimhen: “L’anno scorso compagni fondamentali per il successo”

Victor Osimhen ha rilasciato delle brevi dichiarazioni dopo essere stato eletto migliore attaccante della Serie A.

Nella serata di ieri Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gran Galà del calcio. Il giocatore del Napoli è stato eletto il migliore attaccante della scorsa stagione di Serie A.

Di seguito le sue parole:

“Chi mi conosce sa che non voglio che tutti i premi siano miei. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvaratskhelia e con gli altri miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis ed a tutti i tifosi: se lo meritano. Questo premio rappresenta tutta Napoli, sono orgoglioso di averlo vinto, è molto importante per me.”

