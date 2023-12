Zenga su Meret: “Mi piace molto il suo essere glaciale”

Walter Zenga ha espresso la propria opinione sul portiere del Napoli Alex Meret nel corso di un’intervista a Il Corriere dello Sport.

L’ex portiere Walter Zenga ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport in cui ha parlato brevemente anche del portiere azzurro Alex Meret.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo a dicembre, la nazionale si ritroverà a marzo, lo staff e Spalletti avranno tempo per valutare ogni aspetto e arrivare all’Europeo con le idee chiare. Siamo a dicembre, la nazionale si ritroverà a marzo, lo staff e Spalletti avranno tempo per valutare ogni aspetto e arrivare all’Europeo con le idee chiare. Oggi non vedo un cambio. Mi sembra che Donnarumma in Nazionale, se guardiamo le prestazioni, abbia fatto il suo. Ha commesso qualche errore nel club. Le valutazioni a giugno toccheranno a Luciano. Del portiere del Napoli mi piace il modo di essere glaciale, distaccato. Non significa mancanza di personalità.”

