Infortunio Mario Rui, la probabile data del ritorno

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sui tempi di recupero di Maro Rui dopo l’infortunio rimediato contro l’Empoli.

Il terzino del Napoli Mario Rui ha rimediato un infortunio muscolare durante la sfida di campionato l’Empoli. Fortunatamente però il suo ritorno in campo dovrebbe verificarsi a breve.

Ecco in seguito quanto dichiarato in merito da La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli sta rendendo decisamente al di sotto delle proprie possibilità. Qualcosa si può correggere per far sì che almeno non diventi a rischio il quarto posto che vale la Champions, attualmente in condominio con la Roma. Mauro Meluso con Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting, e Leonardo Mantovani stanno analizzando diversi prospetti di terzini sinistri, per valutare se intervenire in gennaio. Già perché l’emergenza sembra poter presto rientrare con Mario Rui che potrebbe tornare in campo a metà mese e Mathias Olivera che, scongiurata l’operazione al ginocchio, probabilmente potrà rientrare fra fine gennaio e inizio febbraio.”

