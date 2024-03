Corriere dello Sport – Napoli-Juve, Calzona riflette: dubbi a centrocampo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui dubbi di formazione di Francesco Calzona. Il tecnico ancora non è convinto della formazione titolare e rimane un ballottaggio a centrocampo tra Zielinski e Traorè:

“Il tecnico si affiderà ai soliti, Meret e Di Lorenzo con Rrahmani in difesa, Lobotka e Anguissa a centrocampo, il tridente offensivo con Politano che si unirà alla coppia dei sogni, Osi e Kvara. Rispetto al Sassuolo ci sarà qualche novità, dovrebbero rivedersi Juan Jesus in difesa, a sinistra Olivera per Mario Rui, a centrocampo Traore ha convinto tutti ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo il lungo stop e comunque Zielinski, almeno in campionato, sarà sempre una possibilità da sfruttare”.

