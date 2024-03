Corriere dello Sport – Allegri recupera due giocatori contro il Napoli: resistono due ballottaggi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro di Chiesa e Danilo, in vista della sfida contro il Napoli al Maradona. L’emergenza persiste a centrocampo, considerando gli infortuni di Rabiot e McKennie: “Chiesa ha superato la botta alla caviglia destra, rimediata mercoledì in uno scontro fortuito con Alex Sandro. Ora tocca ad Allegri decidere se schierarlo titolare: il ballottaggio è con Yildiz per il posto accanto a Vlahovic.

Stesso discorso per Danilo. Potrebbe tornare utile quindi davanti alla difesa. Verosimilmente, però, il brasiliano domani partirà inizialmente dalla panchina. Allegri si affiderà a Locatelli, unico superstite del centrocampo titolare, con Alcaraz che avrà la prima chance da quando è in Italia. Per l’altro posto da interno è ballottaggio tra Cambiaso e Miretti. Il favorito appare al momento l’ex genoano. Miretti, che non gioca dal via da un mese sarebbe il prescelto nel caso Allegri volesse opporre Cambiaso a Kvaratskhelia, uno dei pericoli principali del Napoli. Sulla destra, però, dovrebbe toccare a Weah”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, biglietti in vendita e iniziativa del club: promozione donne per l’8 marzo

De Laurentiis, ricorso contro la Juventus al Mondiale per Club 2025,i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo: il comunicato del club