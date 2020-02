Sky, Di Marzio: “Mercato Napoli, ottimo Giuntoli: a giugno ci sarà una rivoluzione corposa”

Sky, Di Marzio fa i complimenti a Giuntoli per l’ottimo lavoro di mercato prendendo per l’immediato Politano, Demme, Lobotka e con uno sguardo al futuro con Petagna e Rrahmani.

Sky, Di Marzio sul mercato del Napoli

Gianluca Di Marzio esperto di mercato è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 Today, commentando il mercato del Napoli:

“Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro prendendo per l’immediato i vari Politano, Demme, Lobotka, e e anche per il futuro con Petagna e Rrahmani iniziando una nuova rivoluzione che sarà molto corposa per il futuro”.

