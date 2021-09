Caso Osimhen, Chirico: “Ricorso vinto grazie ad un giudice napoletano, arbitrerà Nino D’Angelo?”

Dal panorama Juve continuano le insinuazioni e le accuse nei confronti del Napoli

Marcello Chirico, giornalista dichiaratamente juventino, ha pubblicato un editoriale su ilbianconero.com nel quale si dice contrariato dalla vittoria del ricorso del Napoli, per Victor Osimhen. Il giocatore ha visto la sua squalifica dimezzarsi e sarà in campo contro gli uomini di Max Allegri, il giornalista però non si da pace.

Queste le sue parole:

“Carmine Volpe. E’ il nome e cognome del giudice napoletano che ha esaminato il ricorso – vinto dal Napoli – per la squalifica di Osimhen. Com’è finito? Che il giocatore sarà presente in campo al Maradona contro la Juventus.

Io me l’aspettavo. Ma il problema non sta nel ricorso del Napoli: l’avrebbe fatto anche la Juventus! Il punto è un altro: come si fa a far giudicare un ricorso del Napoli a un napoletano? Può essere bravo, super partes, per carità: ma come si fa? Come se sabato sera facessimo arbitrare Napoli-Juventus a Nino D’Angelo. Sarebbe fuoriluogo. Ma ormai non mi stupisco più di niente, dal 2006 in avanti…Ormai De Laurentiis si attrezza ogni volta, avrebbe fatto ricorso anche al Coni se fosse andata male in primo grado. E con chi giocherà la Juventus?”.

