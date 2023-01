La Gazzetta dello Sport – Doveri promosso: “Direzione sicura e attenta, tranne per una sbavatura”.

Daniele Doveri ha arbitrato Napoli–Juventus, e l’opinione del quotidiano in merito alla sua direzione è positiva. Ecco quanto riportato dalla testata, dopo la vittoria degli azzurri per 5-1: “Direzione sicura e attenta di Doveri, tranne una sbavatura (10′ Bremer la controlla di braccio in volata con Politano) che però doveva essere vista dall’assistente Passeri”.

Fonte foto: Flickr.com

