Garcia: “Osimhen dà filo da torcere, il Napoli tra le squadre più forti”

L’allenatore Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen e sul Napoli.

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su Radio Marte. L’ex allenatore della Roma elogia l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

“Quando un avversario deve marcarlo sa già che sarà difficile. È sempre in movimento ed arriva in profondità. Quella del Napoli è tra le squadre più forti.”

Poi sulla probabile vincitrice dello Scudetto:

“È impossibile stabilire chi lo vincerà ora. Il campionato è molto aperto. Il Napoli ha buone possibilità. Mi sarebbe piaciuto competere in questa Serie A con la mia Roma. Il primo anno stavamo per vincerlo. In Italia ci sono tante squadre forti con tanti grandi allenatori. Io potrei tornare perché l’Italia è nel mio cuore, anche se mi piacerebbe scoprire Inghilterra e Spagna. Continuo a seguire la Serie A con molta attenzione.”

