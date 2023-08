Zielinski dice sì all’Al Ahli: i dettagli dell’operazione

Il centrocampista Piotr Zielinski avrebbe ccettato l’offerta dell’Al Ahli; La Gazzetta dello Sport riporta i dettagli della questione.

Piotr Zielinski sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dell’Al Ahli.

Ecco i dettagli riportati da La Gazzetta dello Sport:

“Un cambiamento così forte ha fatto sorgere tanti interrogativi nel centrocampista, che per giorni ne ha discusso con la moglie Laura. Così hanno chiesto tempo ad Aurelio De Laurentiis per prendere la decisione più giusta. La risposta definitiva è arrivata quasi sul gong, rispetto alla scadenza che aveva indicato l’Al Ahli. Il club arabo ha anche effettuato un piccolo rialzo nelle ultime ore quando ha ricevuto segnali incoraggianti sul buon esito dell’operazione, aumentando di poco l’offerta inizialmente recapitata al Napoli da 30 milioni di euro. Il tormento dell’anima complica anche la persona più essenziale. Piotr Zielinski, alla fine di una lunghissima riflessione caratterizzata da continui ripensamenti, ha detto sì all’Al Ahli, togliendo tutti dall’impasse. I fasti promessi dai club arabi hanno soggiogato anche il polacco, che mai aveva messo i soldi al primo posto nei ragionamenti sul proprio futuro. L’offerta dell’Al Ahli, tuttavia, era sempre stata troppo considerevole per non essere valutata a dovere: un contratto di tre o quattro stagioni (più probabile quest’ultima opzione) a 15 milioni annui. Da un punto di vista economico era fin da subito ineccepibile e infatti è stata presto riconosciuta come valida.”

