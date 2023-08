Corriere dello Sport – Koopmeiners è un desiderio di ADL: può arrivare solo se parte Zielinski.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sull’interesse del Napoli per Teun Koopmeiners, 25enne dell’Atalanta: “Il Napoli non ha mai (proprio mai) smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25), per il quale si spingerebbe alla «pazzia», sempre che Zielinski saluti. Il suo calcio rotondo e preciso, la precisione sulle palle inattive, la spiccata personalità sono stati sufficienti per far prendere una «sbandata» ad Adl e per ribadire a Percassi, in epoca non sospetta, il desiderio di trattare.

Il «muro» dell’Atalanta resiste, più passano i giorni e più diventa complicato pensare che la Dea possa fare un passo indietro e privare Gasperini della sua luce a centrocampo: ma se da Bergamo dovessero chiamare, il Napoli saprebbe come rispondere e non perderebbe neanche un secondo per ricominciare a dialogare”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gabri Veiga potrebbe già esserci con il Frosinone

Calciomercato Napoli, piace l’attaccante Johan Bakayoko

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roberto Mancini lascia l’incarico da CT