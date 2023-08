Corriere dello Sport – Futuro Osimhen, trovato l’accordo col Napoli: ingaggio monstre da 15mln.

L’edizione odierna del quotidiano ha annunciato i dettagli sull’accordo tra Victor Osimhen ed Aurelio De Laurentiis. L’attaccante rinnova fino al 2026 e tra un anno scatterà la clausola da 150 milioni: “Né Psg, né Arabi e né Premier, ma Napoli, solo Napoli e ancora Napoli, con quindici milioni d’ingaggio, una clausola da 150 che entrerà in vigore l’anno prossimo per l’estero e tra due per l’Italia, i diritti d’immagine che non rappresentano una preoccupazione e stanno lì a disposizione del club, la conferma per i bonus sui gol (ma che volete che siano!?) e, soprattutto, prolungamento di un anno, quindi sino al 2026, che in pratica sa di paracadute. Quindici milioni fanno rumore e diventano l’ingaggio «monstre» della serie A”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gabri Veiga potrebbe già esserci con il Frosinone

Calciomercato Napoli, piace l’attaccante Johan Bakayoko

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Roberto Mancini lascia l’incarico da CT