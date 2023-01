Scontri ultras, due mesi senza trasferte per i tifosi di Roma e Napoli

Dopo gli scontri ultras tra alcuni tifosi di Roma e Napoli il Ministro Piantedosi è intervenuto in una conferenza stampa.

Si torna a parlare degli scontri ultras avvenuti lo scorso 8 gennaio tra alcuni tifosi del Napoli e della Roma. Ad intervenire questa volta è stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nel corso di un conferenza stampa avvenuta a Trieste quest’ultimo ha annunciato che per due mesi saranno vietate le trasferte sia ai tifosi del Napoli sia a quelli della Roma.

Ecco le sue parole:

“Annuncio qui che oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi. Serve anche l’individuazione del singolo e provvedimenti come i Daspo, ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie.”

