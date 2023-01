Napoli, il report dell’allenamento dopo la sfida contro la Juventus

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento il giorno dopo la sfida di campionato contro la Juventus.

Dopo la vittoria contro la Juventus il Napoli ha ripreso con le sedute di allenamento presso il Konami Training Center. Come di consueto la SSC Napoli ha pubblicato quanto avvenuto Castel Volturno. Come si evince dal comunicato coloro che sono scesi ieri in campo hanno effettuato un lavoro di scarico.

Di seguito quanto riportato dalla Società partenopea:

“Dopo il successo contro la Juventus, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l’ottavo di Coppa Italia in programma martedì allo Stadio Maradona (ore 21). Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio contro la Juve hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto.”

📌 Report allenamento https://t.co/vMRxOq3ovm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2023

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

