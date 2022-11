Mondiali, in campo Zielinski e Lozano: il programma di oggi

Mondiali in Qatar 2022, in campo Zielinski e Lozano: il programma di oggi.

Fase a gironi del Mondiale in Qatar 2022, oggi in campo saranno impegnati due giocatori del Napoli: Zielinski in Polonia-Arabia Saudita e Lozano in Argentina-Messico. Qui il programma odierno di tutte le gare e dove vederle in tv e sreaming:

Sabato 26 novembre

11.00 Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play)

Fonte foto: Instagram @zielu_94

