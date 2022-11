Mercato: la Cremonese non molla Gaetano

Gianluca Gaetano rimane sulla lista dei desideri in casa Cremonese

Gianluca Gaetano rimane in cima alla lista dei desideri della Cremonese per la prossima finestra di mercato. Simone Giacchetta ds del club grigiorosso, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno in Lombardia del centrocampista del Napoli.

Queste le sue parole:

“È molto apprezzato dal Napoli, se ci fossero le opportunità lo accoglieremmo volentieri, ma per ora dal Napoli non è arrivato nessun segnale”

