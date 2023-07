Gara amichevole Napoli-Spal, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto

Gara amichevole Napoli-Spal, biglietti in vendita, tutte le info

Gara amichevole Napoli-Spal, biglietti in vendita su Liveticket.it. Napoli-Spal, si giocherà a Dimaro il 24 luglio alle ore 18. Di seguito tutte le informazioni e le modalità d’acquisto per i biglietti.

Prezzi

• Tribuna Coperta 22 € • Curva Carciato 16,50 € • Curva Meledrio 16,50 €

Notizie e avvisi per i tifosi sui biglietti Napoli Spal:

• I biglietti non sono rimborsabili, per eventuali richieste di rimborso contattare l’ufficio Informazioni al numero +39 0463 986113 • Per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione al numero +39 0463 986113 al fine di farsi riservare il posto.

• L’accesso delle tribune dello stadio di Dimaro sarà disciplinato in base ai Protocolli FIGC. È necessario esibire agli addetti al controllo oltra al titolo del biglietto acquistato, anche il documento di identità.

