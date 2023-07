AD Sassuolo Carnevali annuncia la cessione di Frattesi: il nuovo club

L’AD del Sassuolo Carnevali annuncia la cessione di Frattesi

Notizie Napoli calcio – L’Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha annunciato la cessione di Davide Frattesi, giocatore seguito recentemente dal Napoli.

Giovanni Carnevali:

“È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro”.

