Corriere dello Sport – Il Napoli blocca Juan Jesus: Giuntoli lo vuole blindare.

Il quotidiano ne è sicuro, il titolo di oggi è chiaro: “Il Napoli blocca Juan Jesus”. È evidente che la società non abbia la minima intenzione di perdere il giocatore, e questo è quanto riportato: “Il difensore centrale è una garanzia per Spalletti. Il brasiliano è in scadenza, ha altre offerte, ma Giuntoli vuole bloccarlo. Nell’agenda di De Laurentiis anche i nuovi contratti di Kim e Kvaratskhelia“.

Fonte foto: Instagram @juan05jesus

