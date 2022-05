Calciomercato, Laudisa: “Spalletti spinge per il rinnovo, idea Musso dell’Atalanta”

Mercato Napoli, parla Laudisa

Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Luciano Spalletti spinge per un rinnovo in casa Napoli. La situazione portieri in casa Napoli è tutt’altro che risolta. Molto probabilmente può andare via Meret, ma ho saputo che il tecnico di Certaldo sta spingendo con la società per rinnovare il contratto all’estremo difensore colombiano David Ospina. E’ lui il prescelto dell’allenatore che di certo non vorrebbe perderlo. Gira il nome di Juan Musso dell’Atalanta? Come bene sapete in casa orobica sono tutti in vendita, non si fanno eccezioni in tal senso. Ma l’Atalanta lo scorso anno ha fatto un grande investimento sul portiere, spendendo circa 21 milioni di euro per prenderlo dall’Udinese, bisognerebbe vedere se il Napoli spenderebbe questi soldi, resta comunque una pista da seguire per gli azzurri. Attenzione anche alla situazione Osimhen, potrebbero arrivare grandi offerte dalla Premier”.