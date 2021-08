UFFICIALE – il comunicato della SSC Napoli sull’infortunio di Ounas

Adam Ounas ha subito un infortunio durante Bayern Monaco-Napoli, a tal proposito arriva il comunicato della Società.

Durante la gara amichevole contro il Bayern Monaco, l’attaccante del Napoli Adam Ounas ha subito un infortunio. Dopo la prestazione super positiva, caratterizzata da ben due assist per Victor Osimhen, l’attaccante non ha potuto rimanere in campo fino alla fine.

La SSC Napoli ha reso note le sue condizioni dopo l’infortunio: il giocatore ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia.

🏥 Ounas, sostituito per un trauma contusivo alla caviglia destra.#FCBayernNapoli 3-0https://t.co/VDS4k9670q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2021

