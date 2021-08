Ammutinamento Napoli – La vicenda Hysaj è un messaggio per tutti

L’ammutinamento del 5 novembre non è ancora una storia chiusa al Napoli.

La recente rappresaglia del Napoli contro Hysaj per l’ammutinamento del novembre 2019 interpretata dai colleghi de La Gazzetta dello Sport:

“Quell’ammutinamento del 5 novembre 2019 il Napoli non riesce ad archiviarlo. Le procedure per le multe, rimaste silenti per un anno e mezzo, ora hanno subito un’accelerazione per l’arbitrato che riguarda Elseid Hysaj, oggi alla Lazio. Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzo Insigne e compagni: quella vicenda non è chiusa e ognuno dovrà pagare per le proprie responsabilità. Già ma fino a quando durerà?”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le parole della SSC Napoli dopo la vittoria contro il Bayern Monaco

Bayern Monaco-Napoli termina 0-3: reti di Osimhen e Machach

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jamie Lee Curtis e la figlia transgender: “Prima era Thomas, adesso è Ruby”