Bayern Monaco-Napoli termina 0-3: reti di Osimhen e Machach

La sfida tra Bayern Monaco e Napoli termina 0-3 grazie a Victor Osimhen e Zinédine Machach.

Il Napoli batte il Bayern Monaco in trasferta: l’amichevole tanto attesa termina 0-3. Dopo un primo tempo senza alcun gol, Victor Osimhen realizza una doppietta in meno di due minuti. Il giocatore si era già distinto numerose volte dall’inizio della gara e finalmente è riuscito ad andare in gol. Il tutto avviene tra il minuto 69 ed il minuto 70. Prestazione positiva anche per Adam Ounas, che in entrambe le occasioni è stato colui che ha iniziato l’azione. La doppietta dell’attaccante nigeriano sarebbe stata più che sufficiente per decretare la vittoria del Napoli, tuttavia al minuto 86 arriva una terza rete azzurra. Questa volta l’autore è il centrocampista Zinédine Machach, che con un destro a giro chiude definitivamente la gara.

