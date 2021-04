Tutti scappano da ADL: tecnici top a debita distanza dal patron azzurro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Tutti fuggono da Aurelio De Laurentiis”.

Secondo il quotidiano, dopo un periodo di conoscenza con De Laurentiis, a causa della sua gestione quantomeno discutibile, non a caso allenatori e calciatori scappano dopo aver avuto una polemica con il proprio capo.

Andrea Di Caro, vice-direttore della Rosea scrive:

“Si può cambiare tecnico, esonerandolo, ma è impensabile umiliarne la figura con la speranza che poi quest’ultimo si dimetta. Gattuso ha evitato di farlo, innanzitutto per rispetto verso sé stesso e poi per la squadra che lo segue. De Laurentiis negli anni ha fatto tantissimo per il Napoli, questo è indiscutibile, ma gli ultimi logoranti rapporti con Sarri, Ancelotti e Gattuso rischiano di rendere un prestigioso ruolo, di rilevante importanza alla guida della panchina del Napoli, meno appetibile per i tecnici top”.

