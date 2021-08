Malcuit compie 30 anni e la SSC Napoli fa gli auguri al difensore

Kevin Malcuit compie 30 anni e la SSC Napoli gli ha augurato buon compleanno.

Kevin Malcuit, difensore del Napoli, sta disputando attualmente l’amichevole contro il Bayern Monaco. Oggi però è un giorno speciale perché il difensore compie 30 anni. Come sempre la SSC Napoli non ha dimenticato il giocatore, per questo motivo è intervenuta sul proprio profilo Twitter per augurargli buon compleanno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bayern Monaco-Napoli, il primo tempo termina senza reti

Napoli: Zedadka verso la cessione, andrà di nuovo in prestito

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jamie Lee Curtis e la figlia transgender: “Prima era Thomas, adesso è Ruby”