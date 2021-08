Napoli: Zedadka verso la cessione, andrà di nuovo in prestito

Karim Zedadka potrebbe salutare il Napoli ancora una volta: per lui c’è l’ipotesi del prestito.

Karim Zedadka è tornato da poco al Napoli dopo l’esperienza in Serie C con la Cavese, tuttavia la sua permanenza è destinata ad essere breve. L’esterno sinistro ha partecipato anche al ritiro estivo con la squadra azzurra in quel di Dimaro, secondo il Corriere dello Sport però andrà nuovamente in prestito.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Tra i giovani a Dimaro Folgarida si è messo in mostra anche Zedadka (21), esterno sinistro reduce da una infelice parentesi alla Cavese. Sarà ceduto di nuovo in prestito, il Napoli spera di valorizzarlo.”

