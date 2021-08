Ziliani contro la FIGC: “La Juventus è stata quindi esclusa dalla Serie A?”

Paolo Ziliani pubblica sul proprio profilo Twitter un post dedicato alla FIGC, in seguito al comunicato diffuso ieri da Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Ecco quanto pubblicato da Paolo Ziliani:

“Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con Real e Barça, la Juventus conferma di essere ancora in Superlega. È stata quindi esclusa dalla Serie A come da voi prospettato a maggio? Potete per favore comunicarlo ufficialmente? Grazie“. Del comunicato parla l’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con #Real e #Barça, la #Juventus conferma di essere ancora in #Superlega. È stata quindi esclusa dalla Serie A come da voi prospettato a maggio? Potete per favore comunicarlo ufficialmente? Grazie pic.twitter.com/Palh6PCudH — Paolo Ziliani (@ZZiliani) July 31, 2021

