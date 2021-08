Fabian Ruiz gioiello in vetrina, ancora nessun’offerta appetibile per lo spagnolo

Fabian Ruiz in attesa di offerte appetibili, il centrocampista spagnolo è ancora in vetrina.

Il futuro di Fabian è ancora un’incognita, lo spagnolo attende offerte interessanti.

La situazione di Fabian Ruiz, secondo il Corriere dello Sport, è ancora del tutto aperta. Il suo nome è associato ad una possibile cessione d’oro, che porterebbe un notevole apporto alle casse del Napoli. Fabian, come Koulibaly, lo spagnolo è in vetrina, con gli occhi attenti delle big iberiche su di lui. La crisi economica ha messo in forte difficoltà i club, che non permette di far venire a galla offerte appetibili che potrebbero convincere definitivamente De Laurentiis. Al momento, nessuna cifra all’altezza.

