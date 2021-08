Perugia su Palmiero, il centrocampista del Napoli piace alla dirigenza del “Grifo”

Il Perugia adocchia Luca Palmiero, il centrocampista piace alla dirigenza del Grifo.

Luca Palmiero è l’interesse attuale del Perugia, il centrocampista potrebbe partire.

Il Perugia punta su Luca Palmiero, ne parla il Corriere dello Sport che lancia l’indiscrezione. Il centrocampista del Napoli, sembra aver attirato l’attenzione della dirigenza del Grifo, che ha chiesto informazione ai partenopei. Per il momento, però, non vi è in corso alcuna trattativa, ma questo interesse potrebbe sfociare in qualcosa di più concreto.

