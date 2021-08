UFFICIALE – Bayern Monaco-Napoli è sold out, esauriti tutti i posti a disposizione

UFFICIALE – Bayern Monaco-Napoli è sold-out, esauriti tutti i biglietti messi a disposizione per assistere alla gara che si svolgerà all’Allianz Arena.

Bayern Monaco – Napoli è sold out.

Il Napoli quest’oggi sarà ospite all’Allianz Arena per disputare il terzo test estivo contro il Bayern Monaco. Tuttavia la società annuncia tramite un comunicato che i biglietti messi a disposizione per assistere alla gara sono sold-out. La causa, come risaputo, sono le restrizioni anti-Covid, che prevedono un numero massimo di persone, in modo da garantire il distanziamento necessario. La partita si svolgerà davanti a 10.000 spettatori, che si sono già assicurati il biglietto per l’ultimo test prima dell’esordio di venerdì, in Coppa di Germania.

