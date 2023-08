Corriere del Mezzogiorno – Zielinski è un caso, rifiutati 16mln a stagione: l’Al-Ahli pronto rilanciare.

Piotr Zielinski non è pronto a tagliare il filo che lo lega al Napoli. Il giocatore, difatti, nelle ultime ore ha rifiutato la ricca proposta araba da 16 milioni a stagione. L’ennesimo colpo di scena in casa partenopea, ma l’Al-Ahli non ha intenzione di lasciarsi scappare il colpo a centrocampo.

“L’Al Ahli, però, non molla e nelle prossime 48 ore potrebbe rilanciare con una proposta ancora più alta sia per il Napoli che per il calciatore. La permanenza di Zielinski non escluderebbe l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo, il Napoli ha già raggiunto l’accordo con il giocatore per un quinquennale a 1,8 milione di euro a stagione più bonus.

Si lavora all’intesa tra le società, il Napoli potrebbe anche non pagare l’intera clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il prezzo potrebbe abbassarsi intorno ai 35 milioni di euro, magari con l’ausilio dei bonus può arrivare l’accordo che ancora non è stato del tutto raggiunto. Per riequilibrare l’abbondanza in mezzo al campo, potrebbe essere necessaria la partenza di Demme che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Sotto il profilo tattico, Gabri Veiga può essere un jolly adattabile in più zone del campo”.

