La Gazzetta dello Sport – ADL può investire una maxi-cifra per il nuovo attaccante

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro in attacco del Napoli. Con la possibile partenza di Victor Osimhen, De Laurentiis è pronto a investire una cifra elevata, per garantire sicurezza in zona offensiva. I nomi in lista sono quelli di Gimenez, valutato circa cinquanta milioni, stesso prezzo chiesto anche dal Lille per Jonathan David, vecchio pallino del patron. Difatti, la scorsa estate è stato un nome caldo per sostituire lo stesso nigeriano, chissà se l’affare non potrà riprendere piede a fine campionato.

