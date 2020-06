Napoli, Gattuso domani non rinuncerà all’allenamento: dopo andrà al funerale

Nonostante il lutto, Rino Gattuso continuerà a fare il proprio dovere. Potrebbe rientrare in giornata a Napoli, vedrà i suoi collaboratori per fare un punto. “Ci vediamo domani per l’allenamento” ha messaggiato il tecnico ai giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che il tecnico non ha voluto modificare i piani di lavoro, non ha voluto cali di concentrazione.

Dunque, domani mattina, sarà lui a dirigere l’allenamento, fissato per le ore 10. Al termine, poi, si rimetterà in viaggio per raggiungere Corigliano Calabro dove, nel pomeriggio, si svolgeranno i funerali di sua sorella, Francesca.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, 321 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 237 solo in Lombardia

Coronavirus Italia: 10 decessi in Veneto, tolto il divieto di vendita alcolici da asporto a Milano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Immuni: accuse di sessismo, cambiano icone per la App