Empoli, Corsi: “Ricci piace al Napoli, sarà un protagonista della Serie A”

Calciomercato Napoli – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Tutino ha giocato più di Ciciretti, che è entrato in forma solo alla fine, prima della chiusura. Adesso però è tra i più in forma, sorprende il suo atteggiamento. E’ un giocatore di grande qualità e si sta allenando al massimo. Attualmente non possono giocare in società di altissimo livello, ma si stanno impegnando al massimo per poter raggiungere la Serie A. Speriamo con l’Empoli”.

Ricci piace al Napoli?

“Ricci? Non ne ho discusso con il Napoli. Io conosco bene il valore del calciatore. Inizialmente non avevo la percezione del suo valore, fino a che non ha debuttato in prima squadra. Inizialmente gli allenatori delle nazionali giovanili mi trasmettevano grande entusiasmo, poi l’ho visto con i grandi e ho avuto lo stesso entusiasmo. In questo momento la cosa che più mi preme è tenere la situazione il più ovattata possibile, il ragazzo bisogna tenerlo fuori da certi discorsi e lui dovrà essere protagonista con noi”.

“Lui già sa che piace al Napoli, ma io sono preoccupato perché può distarlo. Lui è molto più maturo rispetto alla sua età, ma questo fatto che il procuratore venga chiamato da società importanti e finisca sui giornali, poi i compagni che gli fanno la battuta… Lui deve concentrarsi sul presente. Il futuro è segnato, sarà un protagonista della Serie A. Ma ora deve stare tranquillo e basta”.

