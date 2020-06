Coronavirus, 321 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 237 solo in Lombardia

Sono 321 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 237 dei quali in Lombardia. Otto le regioni con zero contagi e dodici quelle con zero decessi. Calano i ricoveri, anche in terapia intensiva.

I morti sono stati 71. Nel giorno in cui l’Italia ha riaperto i confini regionali, il ministro degli Esteri Di Maioassicura che il Paese “è pronto ad accogliere i turisti stranieri”. L’Austria tiene chiuso il suo confine agli italiani.