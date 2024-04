la Repubblica – Kvara, attesa rinnovo: a breve ripartirà la trattativa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il patron vuole ripartire da lui, nonostante le avance del Barcellona che lo segue ormai da tempo. ADL però ha alzato un muro: 130 milioni per poterlo cedere. Intanto a breve si riparlerà di futuro:

“Ma c’è l’accordo per il rinnovo del contratto da trovare: la scadenza è lontana, 2027, ma il georgiano si aspetta un ingaggio consono al valore del miglior giocatore della scorsa serie A. La trattativa comincerà in estate, come rivelato dal presidente De Laurentiis che ha già parlato con il suo procuratore, Mamuka Jugeli. Ma Kvara è un gioiello luccicante e piace a tutte le grandi d’Europa. Lo segue il Barcellona e non rappresenta un mistero. Il muro del Napoli è alto ben 130 milioni, proprio come il valore di Osimhen. Sarebbe questa la cifra “folle” che farebbe vacillare De Laurentiis. La strategia è abbastanza chiara: un prezzo così alto serve a scoraggiare le pretendenti. Il Napoli vuole concordare un percorso con Kvaratkshelia, simile a quello di Osimhen: rinnovo del contratto e magari l’inserimento di una clausola per poi approdare in una grande del calcio mondiale”.

