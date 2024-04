La Gazzetta dello Sport – ADL a contatto con Manna: parlano di Italiano per la panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Aurelio De Laurentiis. Il patron pensa al futuro del Napoli e, in compagnia di Manna, si pensa anche al prossimo allenatore. Aperto il casting per la panchina, Italiano in pole:

“E se Conte resta il sogno, Vincenzo Italiano è l’obiettivo reale di oggi. De Laurentiis stima tantissimo Italiano: al primo anno in Serie A con lo Spezia, Italiano vinse al Maradona e a fine gara Aurelio entrò nello spogliatoio ospite per complimentarsi col tecnico. E i due si sono sfiorati anche la scorsa estate: Aurelio vedeva in Vincenzo la guida perfetta per il post Spalletti, ma Commisso e la Fiorentina non erano ancora pronti a separarsi da Italiano: oggi i tempi sembrano maturi, e il pressing del Napoli è ripartito. È probabile che De Laurentiis ne abbia già parlato con Manna e che dunque Italiano abbia passato a pieni voti la prima selezione”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

