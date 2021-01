De Maggio conferma: “ADL sta sondando diversi allenatori, non è bello per Gattuso”

De Maggio su Gattuso

Ultime calcio Napoli – Valter De Maggio, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Ho avuto conferme che De Laurentiis si stia guardando attorno sondando diversi allenatori. Vedendo questo e tenendo conto che non sono arrivate smentite da parte del Napoli, Gattuso potrebbe provare fastidio ed in ragione di ciò magari anche rifiutare il rinnovo di contratto. Non è una cosa bella sapere che il tuo presidente valuta altri profili. Se il mio matrimonio è in difficoltà non è che contatto ottomila donne per tenerle pronte nel caso in cui dovessi divorziare”.

