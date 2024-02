Napoli-Barcellona, la probabile formazione azzurra

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha provato ad anticipare le mosse del Napoli per la sfida contro il Barcellona.

In attesa del fischio d’inizio di Napoli-Barcellona in programma questa sera il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato la probabile formazione della squadra di casa.

Di seguito quanto si legge sul proprio sito ufficiale:

“Il ct della Slovacchia è pronto alla sua prima partita da allenatore, un un appuntamente tutt’altro che banale. Subentrato a Walter Mazzarri, Calzona vuole riproporre il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Alex Meret. La linea difensiva a quattro sarà formata da Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra con Rrahmani e Juan Jesus in mezzo. Vista l’assenza di Zielinski dalla lista Champions, per la mezzala c’è il ballottaggio tra Cajuste e Traorè, con l’ex Sassuolo in vantaggio. Sicuri del posto Anguissa e Lobotka. Rientra da titolare Osimhen, con Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.”

