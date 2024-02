UFFICIALE – Napoli-Barcellona: i convocati azzurri

Sono stati resi noti i convocati del Napoli per la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma questa sera.

La SSC Napoli ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro il Barcellona. La sfida avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona ed il fischio d’inizio è in programma questa sera alle ore 21.

Di seguito la lista:

“Napoli-Barcellona alle ore 21 allo Stadio Maradona per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ngonge non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri.

I CONVOCATI

MERET Alex, GOLLINI Pierluigi, CONTINI Nikita, DI LORENZO Giovanni, MAZZOCCHI Pasquale, MARIO RUI, NATAN Bernardo de Souza, OSTIGARD Leo, JUAN JESUS, RRAHMANI Amir, OLIVERA Mathias, ANGUISSA Frank, CAJUSTE Jens, TRAORE’ Hamed Junior, LOBOTKA Stanislav, LINDSTROM Jesper, POLITANO Matteo, KVARATSKHELIA Khvicha, SIMEONE Giovanni, RASPADORI Giacomo, OSIMHEN Victor”