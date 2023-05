La Gazzetta dello Sport – Riunione ADL-Spalletti, proposti due anni di contratto: il tecnico prende tempo.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla vicenda che vede protagonisti Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Si è parlato di futuro e questa è la vicenda: “I volti sorridenti e distesi, la voglia di farsi vedere insieme fa sì che si possa parlare di fumata bianca. Tecnicamente possiamo definirla così questa riunione, la prima da scudettati, fra presidente e allenatore. Presente anche l’amministratore delegato della Filmauro e del club, Andrea Chiavelli. Serviva un incontro in cui il chiarimento andava oltre l’aspetto legale e contrattuale ma serviva per porre le basi e creare un ciclo che manterrà il Napoli ai vertici italiani ed europei come desiderano entrambi.

De Laurentiis ha cercato di rilanciare, vorrebbe Spalletti almeno per altri due anni. Il tecnico nicchia ma nessuno “strappo”, per il contratto ci sarà tempo di riparlarne. Il toscano non si accende per soldi ma chiede riconoscimento per il lavoro fatto. Perché quando fai crescere il fatturato è logico che un manager si attenda dei riconoscimenti e anche maggiore voce in capitolo sulle scelte di fondo. Insomma parlando di vil danaro, come lo definisce il produttore cinematografico, intorno ai 3,5/4 milioni con i bonus potrebbe trovarsi il nuovo accordo, meglio se biennale”.

