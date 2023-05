Sky – Vertice ADL-Giuntoli, il patron mette le condizioni: alla Juve solo in un caso.

Per Aurelio De Laurentiis non si tratta solo di stimolare i big a rimanere o confermare Luciano Spalletti. Oltre all’incontro con il tecnico, il patron azzurro è attivo anche sul fronte “direttore sportivo”.

Per quanto riguarda la permanenza di Cristiano Giuntoli, ci sarebbero da chiarire alcune cose. La Juventus ha fatto la sua offerta, in quanto il ds azzurro è la prima opzione per rinnovare la rosa bianconera. In più, lui e De Laurentiis hanno già iniziato a dialogare a riguardo, e sono state prontamente imposte delle condizioni per liberarlo dall’ultimo anno di contratto. Intanto che la società bianconera lo aspetta, il patron è pronto ad entrare nel vivo della trattativa e discutere di queste condizioni.

