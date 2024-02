Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, oggi torna in gruppo e giocherà dal primo minuto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano ieri non si è allenato in gruppo a causa di un leggero stato influenzale, scelta presa dallo staff per pura precauzione. Tuttavia, rassicura il giornale, che oggi si allenerà con i compagni e partirà per Cagliari insieme alla squadra. Inoltre sarà schierato titolare dal primo minuto per guidare l’attacco azzurro. L’obiettivo è recuperare tutte le forze a propria disposizione, anche perché il Napoli deve gestire tre partite in sette giorni.

