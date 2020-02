Graziani sul VAR:”E’ il futuro, ma spieghino le decisioni”

L’ex calciatore in merito alle polemiche sul mondo arbitrale

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva dice la sua sulle polemiche generate dall’ uso della tecnologia: “Il VAR sarà il futuro, anche se manca la cultura calcistica. Dare più trasparenza sarebbe il massimo, magari col tempo ci arriveremo: io sarei per far spiegare agli arbitri le decisioni prese in campo”. Hai poi dato anche un suo giudizio sulla classe arbitrale: “L’errore dell’arbitro fa parte del gioco, quello più bravo è quello che sbaglia meno. Oggi è molto difficile dirigere una gara, dovremmo essere più consapevoli del fatto che gli sbagli si fanno. L’idea della chiamata dalla panchina potrebbe starci. La Juve è quella che vince di più, ma non si trionfa per caso. Gli arbitri italiani sono tra i più bravi al mondo, però quando sbagliano gli errori vengono enfatizzati. All’estero si vede molto di peggio”.

