Padovan: “Va ricordato Mertens a Firenze”

Secondo Padovan va ricordata la simulazione di Mertens, le sue parole:

“Va ricordato l’episodio della prima giornata: Mertens simula in area di rigore e nessuno ha detto niente. Il secondo rigore alla Juventus non c’era. Gli arbitri non vogliono il VAR, lo scorso anno durante Fiorentina-Inter fu sanzionato D’Ambrosio per un colpo col petto, nonostante le immagini furono viste al VAR. In Inghilterra decide chi è al VAR. Per i tifosi ma soprattutto per i giocatori, sarebbe bene che gli arbitri possano spiegarsi a fine gara.”