Napoli – Lecce, il futuro di Lozano ed altro a Radio Marte

Antonio Di Gennaro, ex calciatore

“Il Lecce si è ripreso contro il Torino che da mesi era ormai in difficoltà anche dal punto di vista ambientale. Mazzarri ha dato tutto, quest’anno era difficile fare meglio e non si poteva che cambiare qualcosa.

La vittoria sulla Juve ha dato la svolta al Napoli ed è stato bravo Gattuso a cambiare la squadra in base all’avversario. Insigne così in forma non lo si vedeva dai tempi della Nazionale e poi, mi chiedo: ci voleva così tanto per prendere un centrocampista normale? Senza l’equilibratore era difficile fare bene.

Si dicono tante cose su De Laurentiis, il Napoli ed il Bari, ma credo poco alle chiacchiere. A Bari non c’è nulla: non ci sono i campi di allenamento, non c’è un centro sportivo”.

Roberto Amodio, doppio ex di Napoli e Lecce

“Due settimane fa sembrava che il Napoli fosse finito in un tunnel, ma con il lavoro e la carica dell’allenatore la luce è arrivata. E’ stato bravo Gattuso e pure la società a fare mercato e con le teste lucide tutta la squadra ha ritrovato fiducia.

Domenica arriverà il Lecce che ha il morale a mille, ma il Napoli è molto più forte. Detto questo, ogni partita è fatta di episodi, ma il momento negativo è finito.

Koulibaly resta uno dei migliori difensori al mondo e il suo recupero sarà importante. Mi auguro che tutto il Napoli abbia voglia di aggiustare un campionato che è iniziato male, ma che non ha ancora dato il suo verdetto. Anche la gara col Barcellona non è scontata perché nelle giuste condizioni, il Napoli non è un semplice cliente, neanche per il Barcellona. Oltretutto, la squadra azzurra sta iniziando anche a giocare bene”.

Giuseppe Vives, ex calciatore di Torino e Lecce

“I grandi successi arrivano solo quando le società sono forti. Ho visto la gara del Lecce col Torino e devo dire che la maglia granata dà emozione. Chi va in campo deve avere la forza di accettare le critiche e non solo raccogliere applausi.

Dopo le ultime 3 vittorie, il Napoli non deve fermarsi. Non poteva essere quello di inizio stagione il Napoli, ma adesso per provare ad accorciare deve mettere insieme un filotto di vittorie.

Belotti lo conosco ed è un grande centravanti. Non si arrende neppure in allenamento, lotta su ogni pallone ed è uno di quelli che dà tutto per cui se dovesse arrivare a Napoli, di certo il tifoso del Napoli lo prezzerebbe”.

Angelo Taglieri, giornalista

“Lozano non sembra essere al centro delle idee di Gattuso per cui sta valutando l’idea di cambiare squadra a fine stagione. Il reparto avanzato del Napoli potrebbe cambiare radicalmente nel prossimo mercato considerando anche le scadenze dei contratti di Callejon e Mertens. Il belga può anche rinnovare perché può tornare ad essere importante con Gattuso. Kumbulla resta il primo obiettivo per la prossima stagione, ma il Napoli dovrà fare attenzione alla concorrenza dell’Inter.

L’argomento arbitro-Var è importante ed attuale ed il prossimo passo da fare è rendere pubblici i colloqui che avvengono tra i due”.

Piero Falco, papà di Filippo Falco, attaccante del Lecce

“Napoli ha una storia importante, ci è passato il giocatore più forte di tutti i tempi e giocare al San Paolo è sempre uno stimolo in più per gli avversari. Affrontare il Napoli ora per il Lecce è una bella mazzata. Il sogno di Filippo è fare sempre meglio, innanzitutto vuole salvare il Lecce. Io gli auguro di continuare così perchè sin da piccolino voleva diventare un calciatore e non sa fare altro. Oggi posso dire che ci è riuscito con le sue forze. È la sua miglior stagione, Pippo è un orgoglio per tutta la famiglia. E’ soprannominato il Messi del Salento ed è un nomignolo pesante. E’ chiaro che Messi è il suo idolo anche perché Filippo è basso e mancino come lui, ma ha tanto da lavorare.

Domenica non sarò al San Paolo, spesso lo seguo anche in trasferta, ma stavolta il lavoro non me lo permetterà. Peccato, mi sarebbe piaciuto anche perché adoro la città. Napoli è veramente bellissima”.

