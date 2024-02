Napoli-Verona, Simeone: “Ci abbiamo sempre creduto”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato qualche commento ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Verona.

Si è da poco conclusa Napoli-Verona e Giovanni Simeone ha parlato della sfida ai microfoni di DAZN.

Ecco in seguito quanto affermato:

“Abbiamo fatto una partita giusta, era mancata solo la rete. Ci abbiamo sempre creduto anche quando stavamo perdendo, siamo stati con la testa giusta e sempre cattivi al momento di attaccare. A volte fai fatica, perdi e diventa difficile ma abbiamo fatto le cose giuste e ritrovato la strada“.

Simeone ha ricordato quanto fatto la scorsa stagione:

“Ciò che è stato fatto si è raggiunto con i risultati e con la voglia di vincere. Anche una partita come quella con la Salernitana ci dà quella voglia di ripartire. Non tutti gli anni puoi stravincere, partire da momenti dove trovi vittorie che sono di sofferenza o situazioni in cui il compagno si butta per la squadra e quello trasmette tantissimo.”

Sui due derby in programma questa sera:

“Sono due sfide molto belle, cercheremo di avere un iPad e una TV vicino per vederle entrambe. Mio padre mi chiede tanto dell’Inter, gli piace molto come squadra e ogni tanto scambiamo qualche pensiero e lui mi parla del Barcellona. L’anno scorso è stato un anno pazzesco. Sarà una partita speciale ma molto importante ma dobbiamo continuare su questa strada.“

