Ounas: “Non avrei mai dovuto firmare col Napoli, dovevo accettare Roma”

Adam Ounas: “Non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, avevo offerta con la Roma”.

Adam Ounas, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato dalla stampa francese ed ha rilasciato forti dichiarazioni in merito alla sua decisione di firmare con gli azzurri:

“Con il senno di poi non avrei mai firmato con il Napoli. Avrei giocato un terzo anno a Bordeaux, oppure avrei accettato l’offerta della Roma, che mi voleva per sostituire Salah dopo la cessione al Liverpool. Le scelte di carriera sono importanti, ne ho fatta una brutta e Crotone mi ha aperto gli occhi. Oggi con la mia famiglia siamo felici di essere tornati in Francia e a Lille“.

Fonte foto: Instagram @ounas37.

